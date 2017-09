Tor Sapienza, dove abbandono e degrado non fanno più notizia: "Dal M5s solo bugie e proclami"

Un quadro che precipita ogni giorno di più. E un degrado che ormai fa parte del paesaggio. Immondizia, alberi caduti e lasciati sui marciapiedi, buche mai chiuse, roghi tossici che continuano ad appestare i residenti. A Tor Sapienza non manca nulla.

E' nel quadrante del quinto municipio, già oggetto in passato di proteste pesanti da parte di comitati e residenti, che possiamo trovare una sintesa amara delle condizioni in cui versano le periferie romane. Da via de Chirico a via de Pisis passando per Salviati, dove insiste il campo rom, le cartoline dal quartiere sono sempre le stesse da secoli. A diffonderle il presidente del comitato Tor Sapienza Roberto Torre.

"Questo indecente e inaccettabile spettacolo si trova ovunque tu sia, tranne che nei Palazzi dei Parassiti - scrive fuorioso sulla bacheca facebook che puntualmente raccoglie denunce e appelli dei cittadini - dal fango sulle strisce di attraversamento ai marciapiedi colmi di spazzatura e di alberi caduti e non rimossi. Non più passeggiate, ma percorsi di guerra. Campidoglio, Municipio sull'orlo della follia, bugie, proclami le uniche cose al servizio dei cittadini, poi se per miracolo attoppano una buca o si vedono due operatori ecologici, stappano lo champagne".

Roghi tossici

E sui roghi tossici che si levano quotidianamente dalla baraccopoli di via Salviati, così come dagli altri insediamenti rom sparsi in città, si è espresso il ministro dell'Interno Marco Minniti durante la Commissione parlamentare sulle periferie del 19 settembre. "Abbiamo messo in campo iniziative con i sindaci ed i prefetti e misure straordinarie di controllo del territorio, sarà attivato anche l'Esercito se necessario". "Vogliamo - ha sottolineato il ministro - trasmettere il messaggio che su questo tema, che impatta sulla salute e sulla vita dei cittadini, c'è tolleranza zero". Ma a Tor Sapienza si continua a respirare diossina.