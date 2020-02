Centro carni, M5S in Aula chiede alla Giunta: "Progetto di valorizzazione che contempli le attività presenti"

“Sviluppare un progetto di valorizzazione del Centro Carni che contempli le esigenze territoriali e sviluppi le attività commerciali oggi presenti”. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno proposto dalla presidente della commissione capitolina Cultura, Eleonora Guadagno, e approvato dalla maggioranza pentastellata in Aula Giulio Cesare il 25 febbraio scorso presentato dopo il consiglio straordinario indetto proprio sul futuro del Centro carni, di Farmacap e di altre partecipate.

“In questa occasione ho presentato un atto di indirizzo che va a impegnare la Giunta ad avviare una progettazione specifica sull’area che elabori un’ipotesi di valorizzazione che contempli il debito effettivo di Ama allo stato attuale ma allo stesso tempo mantenga l’esistenza delle attività lavorative del mercato presente oggi nell’area”, ha spiegato Guadagno.

L’area del Centro carni era infatti stata ceduta da Roma Capitale all’Ama nel corso della consiliatura Alemanno che aveva prospettato un piano di dismissione e valorizzazione dell’immobile i cui proventi avrebbero dovuto andare a coprire parte del debito dell’azienda municipalizzata dei rifiuti. In questo piano le attività lavorative presenti all’interno avrebbero dovuto essere trasferite al Car di Guidonia. Il piano è stato poi bloccato ma, al momento, ancora non si conosce il futuro dell’area che sorge lungo la via Togliatti.

“All'interno di questa area sono presenti realtà imprenditoriali artigianali ben strutturate che danno occupazione a oltre mille persone garantendo la sicurezza alimentare della carne e un buon rapporto qualità prezzo ai cittadini romani”, spiega Guadagno. “In coerenza con quella che è stata l' azione del M5S in questi anni , che ha visto insieme al coordinamento popolare per la Difesa Centro Carni promuovere iniziative in difesa del territorio, contro la speculazione edilizia, sostenendo delibere popolari e presentando atti d'indirizzo in Aula abbiamo votato un atto che prevede lo sviluppo di progetti che possano valorizzare l'area, le realtà lavorative presenti, tenendo conto delle esigenze dei cittadini”.

Non solo. “Abbiamo dato mandato agli assessori a intraprendere la rinegoziazione del debito contratto dalle precedenti amministrazioni di destra (Alemanno) e sinistra (Veltroni) e di chiedere alla Regione e al Governo, vista la disponibilità dimostrata nei diversi comunicati, di destinare risorse finanziarie che vadano a tutelare le attività lavorative presenti al suo interno”.