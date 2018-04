Piovono calcinacci dalle facciate delle case Ater: "Aspettano che ci scappi il morto"

Pezzi di facciata crollati dal terzo piano, i vigili del fuoco sul posto per transennare e mettere in sicurezza, il comitato di quartiere che continua a denunciare senza riscontro alcuno. La scena, a Tor Sapienza, si ripete. E' lo stesso film per le case popolari Ater di viale Giorgio Morandi, dove la manutenzione (come in tutti o quasi i plessi di edilizia residenziale pubblica delle periferie cittadine) è una chimera da anni. E insieme alla pavimentazione sconnessa, alle fogne che danno problemi, a infiltrazioni e allagamenti, i residenti rischiano tutti i giorni di prendersi un calcinaccio sulla testa.

Stavolta è toccato al terzo piano delle facciate del civico 106, scala Nn, di viale Morandi. Ma tutti i 500 alloggi sono messi male. "I vigili del fuoco hanno transennato, come sempre, tanto nessuno interviene per mettere in sicurezza, quindi è inutile. Tra qualche pioggia e un po' di vento i nastro bianchi e rossi non ci saranno più, e i cittadini si saranno dimenticati del pericolo".

A denunciare l'accaduto Marcello Santarelli presidente del cdq Morandi Cremona. "Quando vivi nel degrado non te ne accorgi più, sei abituato. Interverranno quando ci scapperà il morto". E non si potrà dire che non siano state inoltrate sufficienti segnalazioni. "Ad Ater abbiamo scritto milioni di volte. Ma tanto la risposta è sempre la stessa, che non ci sono fondi sufficiente per la manutenzione".