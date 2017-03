Terra dall'aiuola sulla strada: a Tor Sapienza cittadini e vigili insieme per chiudere una buca

La richiesta alle 12.30. Le immagini dell'intervento in viale Giorgio De Chirico immortalate da una cittadina e rilanciate su facebook

L'emergenza buche è sempre più in mano all'improvvisazione. Arriva da Tor Sapienza un incredibile video che mostra l'ultima "follia" di una Capitale a caccia di una manutenzione ordinaria. La pioggia della notte ha aperto una nuova buca su viale Giorgio De Chirico, all'altezza con via de Pisis. Una vera e propria voragine in curva che ha spinto i cittadini a chiamare i vigili. Alle 12.30 la chiamata. Nel frattempo alcuni residenti avevano iniziato ad adoperarsi alla bene e meglio.

Immediato l'arrivo degli agenti che hanno trovato la buca praticamente già chiusa con la terra presa da un'aiuola. Secondo alcune testimonianza cittadini e vigili insieme avrebbero quindi completato l'opera insieme. La scena è stata ripresa da una residente. Dalle immagini un agente sembrerebbe prelevare della terra e depositarla sulla buca per poi compattarla.

Da transenna a operaio, passando per il giardinaggio: ai vigili di Roma ormai viene richiesto di tutto.