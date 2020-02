Aree verdi, Pulcini replica a Fdi: “Notizie false, il 90% dei parchi del municipio è in buono stato"

"I consiglieri di Fdi hanno fatto confusione". E' questa la replica dell'assessore all'Ambiente del V municipio Dario Pulcini alla denuncia avanzata nei giorni scorsi da parte degli esponenti di Fdi in merito alla manutenzione del verde sul territorio. Il dito era puntato contro l'iniziativa che nei mesi scorsi aveva portato a piantare degli alberi in viale Giorgio de Chirico a Tor Sapienza mentre la manutenzione del verde già esistente lascia a desiderare.

Per Pulcini è stata fatta "confusione" ha detto nel corso della diretta Facebook l'Assessore Informa. "Gli alberi sono stati piantati, a dicembre, a viale Giorgio de Chirico (ma non nella zona del parco che sarà interessata ad un progetto molto più grande, di permacultura, che partirà a maggio) con l'associazione la Loggia Verde degli Offuscati. Si tratta di due iniziative differenti, che non precludono né escludono gli altri lavori di potatura e di riqualificazione del verde che l’Assessorato sta seguendo e portando avanti con tenacia e programmazione puntuale in tutti i quartieri".

L'assessore ha inoltre ricordato che "l’iniziativa di viale Giorgio de Chirico, rientra in un progetto più grande che ha porterà alla piantumazione di molti alberi da frutto in vari quartieri da parte di questo gruppo di pensionati che hanno creato, appunto, l’associazione La Loggia Verde degli Offuscati. L’iniziativa ha avuto luogo durante Festam e gli stessi volontari, per ricordare la giornata di verde e di solidarietà, avevano posto un etichetta ad ogni albero ricordando anche il Festival dell’Ambiente, oltre alle caratteristiche e al nome dell’essenza arborea". L’obiettivo, continua "non è solo quello di piantare alberi, ma di creare proprio food forest, non verde per mero fine estetico ma sistemico".

Da qui l'invito ai rappresentanti di Fdi: "Prima di tutto a informarsi meglio perché hanno fatto confusione sia sui progetti sia sulle aree interessate dai progetti. Il popolo romano non ha bisogno della politica urlata o di presunti scoop, ma ha bisogno di persone che facciano bene il proprio lavoro istituzionale. La cosa più grave che hanno detto è che quegli alberi moriranno. Voglio ricordare che si tratta di una donazione fatta da un’associazione composta da volontari della zona e che io ho indicato quali erano le aree idonee per ricevere questi alberi. I volontari si stanno giù prendendo cura, direttamente, degli alberi e abbiamo, quindi, creato una comunità ecosostenibile proprio in zone che, prima di noi, erano state lasciate al degrado. Alcune zone erano, infatti, vittime del fenomeno della prostituzione e vogliamo ripristinare quindi il decoro con l’impegno diretto dei cittadini. Stiamo aumentando anche i controlli nelle zone più critiche”.

A tal proposito Pulcini ha affermato: “Stiamo lavorando per restituire dignità e bellezza ad ogni area del territorio. Invito i cittadini a farsi un giro per i parchi del Municipio e vedere, con i loro occhi, che il 90% delle aree verdi sono in buono stato manutentivo. Stiamo intervenendo con manutenzioni mai fatte o non fatte negli ultimi 20 anni, sistemando aree ludiche, panchine e potando gli alberi. Purtroppo c’è ancora molta inciviltà ed è difficile riuscire spesso a rimuovere in tempi rapidi tutti i rifiuti o la sporcizia. Il Servizio Giardini, pur avendo poche risorse umane a disposizione, sta facendo il massimo possibile garantendo un buon lavoro. Invece di dar retta a informazioni false e tendenziose, invito i cittadini ad andare a vedere di persona quanto stiamo facendo. Si può sempre fare meglio e noi continueremo ad impegnarci”.