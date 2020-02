Tor Sapienza, Raggi visita il cantiere per il rifacimento dell'asfalto

La sindaca Virginia Raggi, accompagnata dall'assessora ai Lavori Pubblici, Linda Meleo e dal presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi, e dal consigliere M5S Umberto Placci, ha visitato ieri il cantiere per il rifacimento del manto stradale di via di Tor Sapienza.

L’intervento si estende per un chilometro, da Piazza de Cupis a via Prenestina, e ha un valore di circa 700mila euro. È in corso la stesa del nuovo asfalto, la pulizia e riparazione delle caditoie e dei tombini, e il rifacimento dei marciapiedi, che erano ormai molto ammalorati. I lavori si svolgono in orario notturno per non impattare sulla viabilità. "Questo intervento si aggiunge ai tanti già effettuati sul Muncipio V, come a via di Tor Tre Teste o via di Acqua Bullicante, dove siamo intervenuti anche sulle fognature", si legge in una nota.

"Siamo venuti a vedere come procedono i lavori di rifacimento del manto stradale", le parole di Raggi. "Il cantiere è stato aperto in questi giorni, è stato rifatto tutto lo strato di sottofondo e deve ancora essere steso lo strato più superficiale. Nel frattempo sono già iniziati i lavori sui marciapiedi, sui tombini, sui chiusini e sulle caditoie".

Afferma invece Meleo: "Si tratta di un intervento completo. Abbiamo grattato l'asfalto di 24 centimetri e un percorso di un chilometro. Questo appalto prevede un importo economico di circa 700 mila euro contiamo di finire prima dei tre mesi previsti dal cronoprogramma iniziale".

"A breve partiranno anche i lavori del nuovo mercato" ha detto Boccuzzi "Inoltre quest'estate metteremo il maxi schermo dentro al parco di Tor Sapienza per vedere gli europei del 2020".

Il consigliere Placci ha aggiunto: "In quanto è una strada ad alta velocità e non possiamo mettere dei dossi, davanti ai plessi scolastici metteremo delle bande rumorose per la sicurezza degli alunni".