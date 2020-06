Tor Sapienza, prima area verde per le associazioni sportive: "Presto anche negli altri parchi del municipio"

Sulla concessione degli spazi verdi all’aria aperta per le attività sportive il V municipio parte da Tor Sapienza. Oggi pomeriggio alle ore 16 è stata inaugurata l’area del parco che nei prossimi mesi potrà essere usufruita gratuitamente dalle associazioni sportive che ne faranno richiesta. Un’iniziativa “temporanea”, fa sapere il municipio, che nasce “per dare respiro alla ripresa delle attività ginnico-sportive dopo la quarantena”.

L’idea è stata lanciata nei giorni scorsi a livello nazionale dall'ex campione olimpico di judo e deputato del M5S, Felice Mariani. Poco dopo è stata raccolta anche dalla sindaca Virginia Raggi: “Mettere a disposizione gratuitamente spazi aperti e parchi, dove poter praticare attività fisica e secondo modalità ben definite, è un sostegno importante in favore delle realtà di settore che spesso non dispongono di ambienti tali da garantire il distanziamento fisico necessario agli allenamenti”, aveva detto.

“All’interno del parco abbiamo individuato uno spazio ben delimitato che verrà destinato alle associazioni sportive che ne faranno richiesta”, ha spiegato il presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi. Presto avverrà lo stesso anche in altri parchi del municipio: “Abbiamo già ottenuto il nulla osta da parte del dipartimento capitolino all’ambiente per procedere anche con l’utilizzo degli spazi che non sono di diretta competenza municipale. Insieme all’assessora allo Sport, Maria Teresa Brunetti, e all’assessore al Verde, Dario Pulcini, nei prossimi giorni metteremo a disposizione nuovi spazi”.