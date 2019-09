Tor Sapienza, il parco De Chirico avrà un apiario: il municipio apre le iscrizioni per la formazione

Condurre un apiario pubblico. Non in campagna ma in piena città, in uno dei quartieri della periferia est romana. L'avviso è stato pubblicato sul sito del V municipio il 19 agosto scorso, finalizzato a costituire un elenco di soggetti interessati a partecipare ad un corso di formazione per la sua conduzione. Chi volesse farsi avanti ha tempo fino al 30 settembre per presentare la domanda.

L'apiario verrà poi realizzato nel parco Giorgio De Chirico a Tor Sapienza. Non si tratta di un progetto isolato. L'idea fa parte de Il sogno trasformato, un piano elaborato dall’assessorato alle Politiche ambientali insieme a esperti del settore e al Comitato Morandi Cremona che nei prossimi mesi dovrebbe trasformare l'area verde del quartiere popolare. Boschi e orti urbani, un'area per un mercato, una casa costruita in paglia con le tecniche della bioedilizia. E ancora un impianto di compostaggio per il quartiere e un centro di riuso creativo.

L'atto di indirizzo è stato approvato nel marzo del 2018 e all'inizio del 2019 è scattato un finanziamento da 260mila euro. Il bando di gara per l'intero progetto dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno, al termine della conferenza dei servizi.

Intanto il municipio inizia a sondare il terreno per i possibili gestori interessati. "Lo scopo di un apiario pubblico è quello di promuovere nella città di Roma un approggio integrato all'apicultura urbana, intesa come strumento per promuovere e salvaguardare le biodiversità e i beni comuni". L'obiettivo è quello di "rendere l'apicoltura il fulcro di una nuova ecologia urbana".

Commenta così Alessandro Stirpe, consigliere municipale del Movimento cinque stelle: "Circa nove mesi fa presentavamo in Consiglio la mozione "Spazi pubblici da dedicare all'apicoltura nel Municipio Roma V” e finalmente ci siamo! E’ online l’avviso pubblico per la formazione alla conduzione dell’apiario pubblico del Municipio Roma V!! Biomonitoraggio, salvaguardia dell’ambiente, educazione alla sostenibilità ma anche un’esperienza di crescita professionale e culturale".