Villa De Sanctis, topi all'istituto Salacone: scuola chiusa per derattizzazione

Topi all'istituto comprensivo Simonetta Salacone di via Ferraironi a Villa De Sanctis. La scuola, che ospita i plessi dell'infanzia Guttari e della primaria Iqbal Masih, oggi, lunedì 11 novembre, è rimasta chiusa "per effettuare interventi di derattizzazione e disinfezione", si legge in una comunicazione pubblicata sul sito dell'istituto, frequentato da circa trecento bambini. "Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 12 novembre", si legge ancora.

Secondo quanto apprende Romatoday, la derattizzazione di oggi è stata messa in campo direttamente dall'istituto. Gli uffici tecnici del V municipio erano intervenuti nella sera di venerdì. Eppure, stamattina, sono stati trovati altri topi.

Il presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi, interpellato da Romatoday, ha spiegato: "Venerdì sera l'ufficio tecnico municipale ha installato delle trappole speciali, molto più efficaci rispetto a quelle normali. Le abbiamo messe venerdì così che potessero agire tutto il week end. Se il problema continuerà a riproporsi interverremo nuovamente il prossimo fine settimana". Stamattina però si è reso necessario un nuovo intervento.

Intanto le immagini scattate (vedi Gallery) proprio all'esterno dell'istituto mostrano cumuli di rifiuti attorno ai cassonetti. Proprio il terreno fertile per il diffondersi di topi.