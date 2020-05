Termini-Centocelle, la proposta per la 'Fase 2': "Servono più mezzi, il capolinea torni a Giardinetti"

Prolungare la ferrovia Termini-Centocelle fino a Giardinetti per far fronte alla necessità di ridurre il numero di passeggeri sui mezzi pubblici per garantire il distanziamento fisico richiesto in tempi di Coronavirus. E' la richiesta che Legambiete Lazio, l'associazione TrasportiAmo, l'Osservatorio regionale dei trasporti e l'Utp Associazione Utenti del Trasporto Pubblico hanno avanzato oggi alla Regione Lazio, a Roma Capitale e al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit). "Detta riapertura infatti, consente una maggiore integrazione con la Metro C e la sostituzione delle linee bus che oggi vi si effettuano (Linea 105 e 106), i cui mezzi, tra l’altro, potrebbero essere utilizzati a rinforzare altre linee di superficie", si legge nella lettera inviata ieri.

La richiesta parte dal contenuto "del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, delle linee guida emesse dal Mit e dell’ordinanza del presidente della regione Lazio del 30 aprile 2020, contenenti ulteriori “misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” anche in ambito dei servizi di trasporto pubblico locale".

In particolare il fatto che la necessità di un distanziamento sociale "riduce di oltre il 50 per cento i posti massimi disponibili su treni, metro, bus e tram di Roma Capitale, creando una discrasia tra la domanda e l’offerta, soprattutto nelle fasce orarie di massima affluenza". La linea urbana circolare 105, prosegue la comunicazione "è tra quelle particolarmente sensibili" e "l’attuale parco mezzi di Atac spa può non essere sufficiente a garantire il normale deflusso dei passeggeri, con rischio di improvvisi assembramenti ai capolinea/fermate".

Fino al 2015 la ferrovia ha avuto come capolinea proprio Giardinetti. Negli ultimi mesi è stata inserita in un piano di ristrutturazione e ammodernamento finanziato proprio dal Mit che dovrebbe portarla, così come annunciato, a diventare un vero e proprio tram che arriverà fino a Tor Vergata. Il progetto, in seguito a una serie di prescrizioni richieste dal ministero che il Campidoglio ha deciso di accogliere, prevede una serie di lavori di riqualificazione per passare dall'attuale scartamento ridotto (la distanza tra i binari) a uno ordinario. Il gruppo di associazioni si è detto contrario a questa ipotesi in quanto ci saranno "spese più elevate, maggiori complicazioni tecniche e di inserimento ambientale, tempi più lunghi e rischio di chiusura o disservizi della tratta ancora funzionante".