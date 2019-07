Il Comune cerca sponsor per rotatorie e spartitraffico: ecco le aree del V municipio

Da piazza delle Camelie a Centocelle alle tre rotatorie che dal Grande raccordo anulare lungo la Prenestina bis portano a via Longoni. A cui si aggiungono altre due aree in questa zona. Anche per il V municipio il Comune di Roma è alla ricerca di sponsor per la manutenzione delle aree verdi che sorgono lungo le strade. Associazioni, enti o aziende che in cambio della possibilità di pubblicizzare il proprio nome, il marchio, l’attività o i prodotti in appositi spazi pubblicitari offrono in cambio la manutenzione di queste aree.

Di 52 luoghi indicati in tutta Roma, sette sono nel V municipio. L’avviso è stato pubblicato il 10 luglio scorso dal dipartimento capitolino alla Tutela ambientale, seguendo quanto disposto dalla delibera nuero 92 approvata dalla giunta capitolina il 17 maggio del 2019: ricerca di sponsorizzazioni tecniche a sostegno della valorizzazione e manutenzione del verde pubblico comunale, in particolare rotatorie e aree di pertinenza vicine alle strade. Le proposte dovranno essere inviate entro le 12 del 20 settembre del 2019.

Ecco le aree interessate del V municipio: i 4 mila metri quadrati che si trovano allo svincolo tra via Prenestina e via Longoni, con la presenza di alcuni pini e cipressi. I 1750 metri quadrati di rotatoria nella zona di Colle della Mentuccia, tra la via Prenestina e la 'bis'. E ancora. I 456 metri quadrati dello slargo di piazza delle Camelie, che presenta anche panchine e fioriere; la rotatoria tra via Enzo Ferrari e via di Tor Tre Teste e infine le tre rotatorie sulla Prenestina Bis nel tratto che unisce il Gra a via Longoni.