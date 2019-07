"C'è uno spacciatore nel quartiere": pusher di Centocelle preso grazie ad app della polizia

La segnalazione è giunta sull'applicazione 'You Pol' della Questura di Roma. "C'è un uomo spaccia e detiene droga in casa a Centocelle", si leggeva. E così gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prenestino, dopo aver controllato la veridicità della notizia e dopo aver accertato anche le generalità dell'uomo, 42 anni, hanno messo in atto un servizio di appostamento.



Passati pochi minuti, i poliziotti in borghese lo hanno visto arrivare e, fermato per un controllo, il 42enne romano si è mostrato sin da subito molto agitato.

Agitazione che ha insospettito gli agenti che, pertanto, hanno deciso di perquisirlo: indosso gli hanno trovato circa 2 grammi di hashish mentre una volta entrati in casa, all'interno del locale lavanderia, i poliziotti hanno rinvenuto 350 grammi di marijuana. Per il 42enne sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio.