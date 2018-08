Rifiuti ingombranti nel V municipio, i parlamentari grillini chiedono aiuto al Governo amico

Un grido di allarme che arriva dal governo, dai parlamentari romani che hanno a loro volta raccolto la richiesta d'aiuto da parte del territorio. Parliamo del V municipio, area grande quanto il Comune di Verona. Qui, più che altrove in città, è pesante la situazione dei rifiuti ingombranti abbandonati, con aree come la Marranella, Torpignattara, Centocelle, trasformate in mobilifici a cielo aperto quando non in discarica.

Così 6 parlamentari a cinque stelle di Roma, con in testa Massimo Baroni che nel V municipio vive, hanno deciso di appellarsi al Governo. "Nel solo periodo dal 1 al 27 giugno 2018", scrivono Baroni, Vignaroli, Silvestri, De Toma, Salafia e Tuzi, "sono stati rilevati da parte di Ama 573 casi di abbandono di ingombranti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e altri rifiuti speciali. L’assessore all’ambiente del V Municipio Dario Pulcini ha già raccolto oltre mille segnalazioni: si arriva a tantissimi casi con cassonetti vuoti e svuotati e rifiuti di ogni tipo fuori".

Nella nota si parla di costi lievitati per Ama e per gli interventi della Polizia Locale. "La società Ama s.p.a. sulla base del contratto di servizio vigente con il Comune di Roma, allorquando non venga individuato il soggetto responsabile di questi abbandoni, deve provvedere alla rimozione e all'avvio del rifiuto abbandonato all'intero ciclo (raccolta, selezione, trattamento, recupero, smaltimento), con conseguente lievitazione dei costi a suo carico".

"In pratica sono Ama, ma anche il Corpo di Polizia Locale, le Forze dell’Ordine ed i cittadini romani che pagano le tasse a doversi sobbarcare i costi per contrastare le attività criminali di chi abbandona i rifiuti” spiega Baroni che quindi chiede "quali iniziative, per quanto di competenza, intende adottare il Governo al fine di qualificare e quantificare i danni arrecati all'ambiente dallo sversamento incontrollato dei rifiuti nell'area territoriale del municipio V".

Quindi Baroni chiede "se i Ministri interrogati intendano assumere le iniziative di competenza per costituire una task force per monitorare il fenomeno dell'abbandono sistematico e della gestione illecita di rifiuti nell'area territoriale di cui in premessa, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto di eventuali attività della criminalità organizzata nel settore", spiegano i parlamentari pentastellati. "In accordo con l’assessorato all’ambiente di Roma verrà presentato un esposto alla Corte dei Conti ed in Procura", conclude Baroni.