Centocelle, dopo il rogo riapre la pinseria Cento55: merito di una colletta dei commercianti

Riapre oggi, lunedì 30 alle 18, uno dei tre locali distrutti dalla serie di incendi dolosi che ha gettato nel panico Centocelle. Cento55 ha infatti annunciato sulla sua pagina Facebook, con tanto di evento, la sua nuova vita e riaprirà grazie anche a una colletta tra i commercianti del quartiere.

Ad annunciarne la rinascita del locale anche la Pecora Elettrica, la libreria per due volte bersaglio di roghi dolosi. Cento55 è stato danneggiato da fiamme dolose il nove ottobre scorso, poi è toccato alla Pecora Elettrica (già data alle fiamme in passato), e infine al Baraka Bistrot. I titolari delle ultime due attività hanno annunciato l'intenzione di non voler più riaprire.

La serie di roghi scatenò la rabbia del quartiere che scese in strada per manifestare in un corteo fatto di slogan e striscioni. Tra le ipotesi più accreditate sulla matrice dei roghi, quella che siano stati opera dei pusher che agivano in un parco nelle vicinanze ma gli inquerenti che ancora indagano non vogliono tralasciare nessuna ipotesi.