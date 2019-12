Spaccio al Quarticciolo e a Centocelle: presi tre pusher

Controlli antidroga messi in atto dai Carabinieri della Compagnia Roma Casilina nei quartieri Centocelle e Quarticciolo. Ieri in poche ore, le attività dei militari hanno portato all’arresto di 3 pusher, al sequestro di dosi di cocaina e hashish, e di denaro contante.

In via Manfredonia al “Quarticciolo”, in due distinte operazioni, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato due persone, un romano 19enne e un 50enne della Tunisia, entrambi sorpresi a cedere dosi di cocaina e hashish a giovani acquirenti.

Poco più tardi in via dei Gelsi, i Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, unitamente ai colleghi dell’8° Reggimento Lazio, impegnati in un servizio di vigilanza dinamica in tutto il quartiere, hanno notato un cittadino egiziano di 19 anni aggirarsi con fare sospetto.

Nelle tasche del 19enne i Carabinieri hanno trovato 4 dosi di hashish e circa 50 euro in contanti, ritenuto il provento dell’illecita attività.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre i 3 pusher sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.