Viale Togliatti, al via i lavori di manutenzione della pista ciclabile

Continua la manutenzione della pista ciclabile lungo viale Togliatti. Sfalcio dell'erba, rifacimento dell'asfalto e della segnaletica. I lavori sono iniziati dal tratto tra via Santi Romano, al Don Bosco al Tuscolano, e via Casilina, "dove abbiamo sfalciato il verde presente, fatto la pulizia dai rifiuti sulla parte ciclabile, pulizia che estenderemo anche nelle aree adiacenti alla pista", ha fatto sapere l'assessora ai Lavori Pubblici, Linda Meleo. "Sono quasi completate anche le attività di stesa del nuovo manto e la stesa del rosso in prossimità degli incroci e delle intersezioni stradali".

I lavori, coordinati dal Dipartimento Lavori Pubblici, sono iniziati anche nel secondo tratto tra via Casilina e via Prenestina con le attività di sfalcio. Passeranno poi all’ultima porzione della pista in zona Colli Aniene.

"Nuove ciclabili e manutenzione del patrimonio esistente sono due aspetti fondamentali per incentivare la mobilità sostenibile e l’intermodalità", scrive ancora Meleo. "Nei prossimi mesi, sempre per viale Palmiro Togliatti, partiamo anche con la manutenzione straordinaria delle corsie preferenziali e del manto stradale".