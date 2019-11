Incendiano la cocaina per evitare l'arresto, poi provano ad accoltellare gli agenti

Hanno notato due persone a bordo di scooter che, giunte in via Ugento, accedevano in un complesso abitativo, noto luogo di spaccio nel quartiere del Quarticciolo. Fermati dagli agenti di polizia del commissariato Prenestino, sono stati sottoposti a controllo e trovati in possesso di 3 dosi di cocaina.

Durante il servizio gli agenti hanno deciso di procedere a perquisizione domiciliare presso l’ appartamento dove i due arrestati si erano recati poco prima. Gli occupanti però, entrambi con precedenti di Polizia, si sono barricati dentro casa iniziando ad incendiare la sostanza stupefacente e a cospargerla con liquido infiammabile.

Da un foro presente sul muro uno dei due soggetti all’interno tentava di colpire con un pugnale uno degli operatori di Polizia che si trovava all’esterno, lanciandogli poi contro del liquido infiammabile. Riusciti ad entrare comunque nell’appartamento, invaso da fumo e dalle fiamme, i poliziotti hanno bloccato le due persone e richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Durante la perquisizione è stata rinvenuta una dose di cocaina e una scatola contenente 34 cartucce per pistola cal.7,65. Arrestati, un romano di 41 anni ed una colombiana di 35 anni, dovranno rispondere di tentato omicidio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e spaccio di stupefacenti, nonché di possesso di munizionamento.