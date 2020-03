Viale Togliatti, la biglietteria automatica al capolinea del tram 14 torna in funzione

Sono servite numerose segnalazioni e un'interrogazione alla sindaca ma alla fine quello che era un disagio per molti cittadini è stato risolto: la biglietteria automatica del capolinea del tram 14 su viale Togliatti è tornata in funzione. Tutto era partito dalla segnazione di un cittadino, Daniele S., che era stata raccolta dal consigliere municipale di Fdi Christian Belluzzo e poi dal consigliere capitolino, sempre Fdi, Francesco Figliomeni. La biglietteria, infatti, non era in funzione da quattro mesi creando non pochi disagi ai cittadini.

Nell'interrogazione indirizzata alla sindaca Virginia Raggi e all'assessore alla Mobilità, Pietro Calabrese, Figliomeni scriveva: i "disagi sono notevoli per chi deve recarsi al lavoro molto presto, quando le tabaccherie e le edicole sono chiuse, ritrovandosi di fronte all'impossibilità di acquistare il titolo di viaggio con il rischio di incorrere in multe", continua Figliomeni.

Il 6 marzo scorso la novità è stata pubblicata dallo stesso cittadino che aveva effettuato la segnalazione: la biglietteria è stata aggiustata. "Aspettiamo ancora una panca dove poter far sedere gli utenti, specialmente anziani, in attesa del tram".