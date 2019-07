A un anno dalla morte, Centocelle ricorda Piero Pesce

Una cena in suo ricordo e poi per strada davanti al murales con il suo volto. Centocelle e Roma non dimenticano Piero Pesce, storico attivista romano, animatore del Laboratorio sociale autogestito 100celle e di tante battaglie cittadine e del quartiere, comprese quelle per gli spazi sociali, da Casale Falchetti al Forte Prenestino. Pesce è morto prematuramente il 4 luglio del 2018.

Sabato sera, a Casale Falchetti, in viale della Primavera 319, è stata organizzata una cena in suo onore seguita da un momento di ricordo nei pressi del murales a lui dedicato, in via delle Robinie, realizzato nel corso del corteo del 25 aprile scorso dallo street artist Aladin. “Sei stata scintilla, saremo fuoco. Ciao Piero”, la scritta a fianco dell’immagine che lo ritrae mentre con l’indice e il medio della mano fa il gesto della ‘vittoria’.

“Un anno. Ancora abiti qui, con noi in ogni pietra e nel verde delle foglie. Abbiamo tagliato il gelso secolare ormai stanco e malato, come volesse raggiungerti. Ma lui, ostinato, continua a gettare gemme, e vive”, si legge sulla pagina Facebook di Lsa 100celle. “Come vivi tu, per sempre nei nostri cuori, e tutte le battaglie che continueremo a combattere, anche per te. Con amore, ciao Piero. Ricorderemo Piero sabato sera, al casale, ognuno con qualcosa da portare, un cibo, un pensiero, un saluto, una presenza”.

