Parco di Centocelle, una discarica dove prima c'era un autodemolitore abusivo

Una discarica abusiva in un terreno privato dove prima c'era un centro di autodemolizioni senza permessi. E' quanto hanno rinvenuto gli agenti di Polizia Locale del V Gruppo Casilino Tutela Ambiente, in una operazione del 2 ottobre, in viale Palmiro Togliatti in un'area attigua al Parco di Centocelle.

I caschi bianchi, oltre a carcasse di auto, hanno trovato anche elettrodomestici vari, rifiuti speciali e non, calcinacci e materiali di risulta gettato da 'svuota cantine'. Il terreno di circa 3500 metri quadri è stato posto sotto sequestro. Le indagini proseguiranno per trovare i responsabili.