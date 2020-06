Nel V municipio arrivano le panchine in pietra e cemento: si parte da Casale Rosso e Tor Sapienza

Nuove panchine al parco di Casale Rosso e a quello di Tor Sapienza, nel V municipio. Non in legno, materiale che si deteriora e si rompe più facilmente, ma in cemento con finitura a pietra. "Ho chiesto di acquistare questi modelli affinché fossero più durature e non vandalizzabili”, ha fatto sapere l'assessore alle Politiche ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, che ha diramato la notizia.

“Queste sono solo le prime di 270 panchine acquistate a fine 2018 con i fondi rimasti a disposizione, nel bilancio, che abbiamo voluto stanziare per gli arredi urbani del municipio", ha fatto sapere. "Nelle prossime settimane installeremo sul territorio municipale tutte le altre panchine che abbiamo acquistato".

Ecco dove verranno posizionate: nel giardino di via Anagni, di via dei Meli, di via Castore Durante, Castel di Ieri, di via Olcese, di via Aldo Palma; nel Parco di Villa Gordiani, Alessandrino, Somaini, Tor Sapienza, Casale Rosso, Giorgio de Chirico, Teoli, di Centocelle, Palatucci; a Piazza delle Giunchiglie e, proprio in questi giorni, anche a Largo Mola di Bari e via Perlasca.

Non solo i parchi. Pulcini ha fatto sapere che nuove panchine verranno installate anche lungo le strade e nelle scuole del municipio. "Andremo a posizionare panchine anche nelle aree esterne degli istituti scolastici del territorio. Crediamo molto in questi progetti. Il nostro obiettivo resta sempre quello di coinvolgere e sensibilizzare attivamente i residenti. Aggiungo anche che, rispetto ad alcune panchine posizionate in passato e spesso purtroppo rovinate dagli incivili, di tutte le panchine adornate dai ragazzi, solo una è stata vandalizzata”.

Negli anni scorsi sono stati diversi gli interventi alle panchine rotte. Alcuni interventi sono stati coordinati ed eseguiti direttamente dall’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio con ìl Presidente della Commissione Scuola, Cultura e Sport Alessandro Stirpe e la Vice Presidente Monia Maria Medaglia, con l’intento di intervenire per riparare le panchine rotte. In particolare l'intervento è stato effettuato al Giardino di Via Del Campo, Parco Delle Energie, Parco Bonafede, Parco Palatucci, Parco Taverna, Parco Achille Grandi, Parco Biavati, Villa Gordiani e il Parco Barone Rampante. Il primo intervento di questo tipo è iniziato ad aprile 2018 e Pulcini ha affermato che continueranno operazioni come queste anche nei prossimi mesi.