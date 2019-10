Casale Rosso, ogni domenica scatta il mercatino abusivo: "Cumuli di rifiuti abbandonati"

"Situazione di degrado al mercato Porta Portese est". E' questo l'oggetto di una interrogazione a risposta orale avanzata dalla consigliera dem del V municipio, Maura Lostia indirizzata al presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi. "La domenica nella zona di Casale Rosso si svolge il mercato settimanale di Porta Portese est", si legge nel documento. "Parallelamente", spiega Lostia, "nello square centrale di via Palmiro Togliatti, in prossimità dell'incrocio con via Prenestina ci sono numerose persone che vendono in maniera illegale merci di ogni tipo, perlopiù abbigliamento".

Non solo un'attività non autorizzata ma anche impattante. "A fine giornata", spiega ancora a consigliera "in quell'area vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo, anche le stesse merci creando cumuli di sporcizia e degrado che si accumulano a quelle delle settimane precedenti". Per la consigliera "sarebbe opportuno predisporre con la Polizia locale un presidio per evitare il protrarsi di dette attività illegali e il conseguente abbandono di rifiuti".

L'interrogazione è stata avanzata per sapere "se il presidente è al corrente della situazione, se intende prendere provvedimenti e in che modo". Porta la data del 23 ottobre eppure, fa sapere la diretta interessata, "non ho ancora ricevuto alcuna risposta".

Commenta così la consigliera Lostia: "Ancora una volta abbiamo la dimostrazione di una giunta impreparata e superficiale. Casale Rosso vive una situazione difficile sotto molti aspetti ai quali si aggiunge questo degrado e la giunta non muove un dito verso le segnalazioni che i cittadini e il Pd hanno fatto. Si dimostra ancora una volta la loro incapacità. Seguiremo la faccenda per tutelare i cittadini".