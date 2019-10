Bus, Atac ridisegna 12 linee per collegare meglio le metro A e C: cosa cambia nel V muncipio

Atac ridisegna una serie di linee bus. La rivoluzione principale riguarda le zone di Quarto Miglio, Capannelle e Cinecittà, nel VII municipio, ma una parte delle linee interessate cambierà il servizio anche nel V municipio. "Il progetto nasce da una approfondita analisi delle esigenze dell'utenza ed ha portato al riordino del servizio e dei percorsi con l'obiettivo di migliorare le connessioni con le linee metro A e C e adeguare i servizi alle esigenze di mobilità, eliminando le sovrapposizioni delle linee, ove necessario". L'intervento scatterà su tre fasi.

Per quanto riguarda le linee che toccano anche il V municipio le modifiche scatteranno il 21 ottobre del 2019.

Ecco le linee interessate

Linea bus 313 (via Emilio Longoni-stazione metro C Torre Maura): la linea viene prolungata fino alla fermata Torre Maura MC per migliorare lo scambio con la metro C e per servire la zona di Torre Maura - prima raggiunta dalla linea 556. Al venerdì, la linea è deviata in zona Torre Maura per lo svolgimento del mercato di quartiere

Linea bus 556 stazione metro A Anagnina-Centocelle/piazzale delle Gardenie: la linea viene modifica per consentire ai quartieri Tor Tre Teste e Torre Maura di avere connessione, oltre che con la metro C, anche con la metro A. la linea viene prolungata fino alla stazione metro A di Anagnina percorrendo viale Torre Maura e il corridoio della mobilità di viale Antonio Ciamarra. La linea 556 transiterà anche presso il Policlinico Casilino. Il percorso disattivato in zona Torre Maura viene sostituito dalla linea 313. La linea 556 seguirà lo stesso percorso nei giorni feriali e festivi

Linea bus 557 (gestione Roma Tpl) piazza Giuseppe Cardinali-Torre Maura. La linea da piazza di Cinecittà viene modificata e raggiunge Torre Maura percorrendo viale Palmiro Togliatti e viale dei Romanisti, in sostituzione della linea 558. Il percorso della linea 557 in zona piazza Cavalieri del Lavoro e Cinecittà Est è comunque garantito dalle linee 559-657

Linea bus 558 piazzale delle Gardenie-stazione metro A Subaugusta: la linea viene deviata in viale San Giovanni Bosco per garantire il percorso precedentemente seguito dalla linea 502. La tratta stazione metro A Subaugusta-Torre Maura viene garantita dalla linea 557

In tutta Roma sono 12 le linee che vengono modificate: 118, 313, 502, 503, 556, 557, 558, 559, 590, 654, 657 e 664. Quattro linee vengono potenziate: 503, 506, 590 e 663. Due linee vengono disattivate: 650 (sostituita dalla linea 590) e 662 (sostituita dalla linea 663).