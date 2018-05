La Rustica, ladri e vandali all'asilo: terzo furto in due settimane

Un furto di lieve entità, un disagio che si ripete. Ladri e vandali continuano a far "visita" all'asilo comunale di via Delia 52, a La Rustica. E' il terzo episodio in due settimane. Questa volta, sul posto, gli agenti della Polizia di Stato che hanno raccolto le testimonianze e documentato come, l'ammanco, si di poco conto.

In altre circostanze furono svuotate e saccheggiate le macchinette per i caffè, e rubati alcuni oggetti dall'asilo. Il vero problema, tuttavia, sono gli atti vandalici che rendono inagibile gran parte del plesso scolastico comunale come confessa una mamma a RomaToday: "Non ci sentiamo sicuri. Dopo il primo furto hanno dovuto chiudere temporaneamente il plesso, oggi invece l'asilo resterà aperto ma i bambini saranno ammassati tutti su un'ala della scuola".