Teatro Quarticciolo, vandali incendiano l'ascensore-cassonetto

Un ascensore fatiscente, con il vetro rotto, trasformato in un secchione di immondizia, e dato, addirittura, alle fiamme. E' la pessima cartolina di benvenuto per chi arriva al Teatro Biblioteca Quarticciolo, fiore all'occhiello del quartiere.

Una struttura che nessuno usa da tempo, come mostra la foto sopra, risalente al maggio 2015. Era già transennata e parzialmente dismessa. Oggi è in uno stato ancora peggiore (vedi immagine in basso). E venerdì notte qualche vandalo ha pensato di dare alle fiamme abiti e cianfrusaglie ammassate al suo interno.

"Stiamo cercando di risolvere definitivamente il problema - spiegano dal V municipio - purtroppo non è chiaro di chi sia la competenza, se del Simu (dipartimento Lavori Pubblici, ndr) o di Zetèma (ente di Roma Capitale) addirittura che sia suddivisa in due". Cosa fare con l'ascensore diventato solo un covo di 'monnezza'? "Sicuramente è da rifare completamente, o da smantellare. Non può restare in queste condizioni".