Impianti sportivi, la piscina Azzurra 7 del Quarticciolo chiusa e dimenticata: "Da due anni senza bando"

Fino a due anni fa era aperta estate e inverno, punto di riferimento di tutti gli appassionati di nuoto della zona. Qui i genitori del quartiere potevano contare su un centro sportivo a basso costo dove portare i figli dopo la scuola. Ma l'amministrazione non ha più redatto il bando per l'affidamento. E l'impianto è finito tra i faldoni che attendono risposta. Parliamo di Azzurra 7 in via Manduria al Quarticciolo, una delle 12 piscine comunali inaugurate negli anni '80 dall'allora sindaco di Roma Ugo Vetere. "Ci stiamo lavorando" ripetono i Cinque Stelle da due anni, ma della nuova concessione non c'è traccia.

La ragione di tante lungaggini? Il tema è stato oggetto anche di un'interrogazione in aula Giulio Cesare del consigliere del gruppo Misto, ex Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni. La struttura necessita di una serie di lavori di riqualificazione imprescindibili per l'utilizzo: una caldaia nuova e la copertura lignea che permette l'uso della piscina anche nella stagione fredda. Servirebbero intorno ai 300mila euro, secondo quanto stimato dal Campidoglio, che dovrà tirare fuori il futuro gestore in cambio di una concessione lunga abbastanza da poter ammortizzare i costi.

"Il vecchio regolamento sugli impianti sportivo comunali aveva limiti troppo ristretti in casi del genere" spiega il presidente della commissione Sport Angelo Diario, contattato da RomaToday. Poi lo scorso aprile ecco arrivare un nuovo pacchetto di misure a Cinque Stelle, dopo una lunga gestazione e non senza problemi in fase di applicazione."Ora gli uffici possono lavorarci senza intoppi" assicura Diario. Certo i tempi non saranno brevi. Se anche le tempistiche promesse venissero rispettate, la gara sarebbe poi da aggiudicare. E subito dopo dovrebbe partire il cantiere. Lo ammette lo stessio Diario: "Realisticamente per la riapertura tocca aspettare almeno un anno, un anno e mezzo".