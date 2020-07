La Rustica, quartiere senza corrente per alcune ore: la rabbia dei residenti

Senza corrente elettrica. Senza internet né telefono funzionanti. Ė quanto vissuto ieri da centinaia di residenti del quartiere La Rustica dove, secondo alcune testimonianze, il servizio è saltato per diverse ore. In alcune strade i cittadini segnalano che il guasto è scattato nel primo pomeriggio, con la corrente ripristinata in tarda serata grazie all’installazione di un gruppo elettrogeno. In altre lo stop è scattato attorno alle 18 e alcune persone sostengono di essere rimasti al buio fino alle prime ore del mattino.

Via Vitalini, via Vertunni, via Carovilli, via Aretusa, via Castelli, via Dameta. Diverse le zone da cui sono state avanzate segnalazioni. Secondo i tecnici intervenuti per la riparazione, interpellati in merito, il guasto si è verificato intorno alle 18 e il gruppo elettrogeno è stato installato dopo poche ore. L’assenza di corrente fino alle prime ore del mattino, spiegano ancora, riguarda casi isolati ed è legato a una fisiologica ripresa dell’alimentazione.

Oggi la situazione, grazie all’installazione dei gruppi elettrogeni, è tornata alla normalità. Da ieri sera i tecnici di Areti spa, la controllata di Acea che si occupa degli interventi sulla rete, sono al lavoro per riparare le cabine che hanno riscontrato problemi.

Tra i cittadini però monta la rabbia per quanto accaduto. “La corrente ha iniziato a funzionare a intermittenza al mattino, erano circa le dieci, per poi saltare del tutto intorno alle 14”, denuncia Dina Rencricca, presidente del comitato La Rustica Unita. “Il primo gruppo elettrogeno è stato installato solo ieri sera tardi, erano circa le 23. Sappiamo poi che stamattina è ne è stato installato un altro”, continua Rencricca. “Molte strade questa notte sono rimaste nel buio più completo e non abbiamo visto una pattuglia che sia venuta a controllare”, continua Rencricca. “Ma soprattutto tantissime famiglie sono rimaste senza servizio anche per oltre 10 ore. Tra loro anche anziani con attrezzature salvavita che necessitano di alimentazione; persone che lavorano in smart working; attività commerciali. Molti residenti hanno denunciato di aver avuto problemi con la conservazione del cibo nei frigoriferi”.

Denuncia ancora Rencricca: “Siamo stanchi di questa indifferenza da parte delle istituzioni nei confronti del nostro quartiere. Non è la prima volta che succede. L’anno scorso era accaduta la stessa cosa e per diversi giorni siamo andati avanti con un generatore. Anche questa volta nessuno dell’amministrazione si è interessato di capire se avessimo bisogno di qualcosa”.



Conclude la presidente del comitato: “Chiediamo pertanto alla sindaca di Roma Capitale, socio di maggioranza della multiservizi, di avviare un'inchiesta interna volta ad accertare eventuali responsabilità nonchè di individuare risorse apposite che possano almeno parzialmente ristorare i cittadini danneggiati dal disservizio. Il comitato di quartiere La Rustica Unita sin dai primi interventi è stato presente sulle aree di cantiere per raccogliere informazioni per la cittadinanza che come sempre si dimostra collaborativa permettendoci di coordinare al meglio le informazioni”.