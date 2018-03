La Rustica, un anno fa la promessa di uno sportello anagrafico: "Lavori mai partiti"

"Ma lo sportello anagrafico che avete previsto che fine ha fatto? Possibile che ad oggi dopo la riaquisizione della struttura nell'area del mercato non si avviano ancora i lavori?". La domanda sorge spontanea nel quartiere La Rustica. A porla è il comitato di quartiere, sempre attento alle problematiche della zona. Da più di un anno i cittadini aspettano, come promesso dall'amministrazione, la realizzazione di una sede distaccata dell'anagrafico municipale in uno dei box di via Dameta.

A mettere nero su bianco le volontà del V municipio, una direttiva della giunta Boccuzzi del 19 gennaio 2017. "Vogliamo migliorare, facilitare e ottimizzare l’accesso a questo servizio agli abitanti del quartiere" dichiarava il minisindaco M5s un anno fa. Nel frattempo però dell'anagrafico non si è più saputo niente. Nessun cantiere è stato avviato (lo spazio necessita di qualche lavoretto di ristrutturazione) e la promessa è finita in cavalleria.

Interpellato a riguardo, Boccuzzi riferisce a RomaToday: "Non appena arriverà il nuovo direttore tecnico del municipio (recentemente cambiato con le nuove nomine dirigenziali operate dalla sindaca Raggi, ndr) ci rimetteremo a lavoro per portare a termine quanto garantito ai cittadini". Per adesso però, tocca aspettare.