La Rustica: si introducono in un istituto scolastico per rubare, ladri in manette

Sono stati sorpresi mentre stavano cercando di rubare in una scuola di La Rustica. Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti hanno tratto in arresto due italiani di 51 e 31 anni, per il reato di tentato furto aggravato.

Nello specifico, gli agenti venivano inviati presso la scuola elementare Massimo Troisi in quanto venivano segnalate due persone all’interno dell’istituto scolastico.

Con la collaborazione del richiedente, che li aveva notati scavalcare il cancello della scuola, gli agenti, giunti immediatamente, hanno rintracciato i due, trovati in possesso di un coltello a serramanico.

Dal sopralluogo effettuato, gli agenti hanno trovato al primo piano della scuola una finestra forzata. Le due persone, che da un controllo sono risultate avere numerosi precedenti di polizia, sono state condotte presso il commissariato Casilino Nuovo dove al termine sono state arrestate