Da La Rustica a Centocelle, per le materne del V municipio arriva il Bibliocamper

Un presidio culturale in movimento per le scuole dell'infanzia del V municipio. Parte il 6 marzo il progetto Bibliocamper-Libri in movimento realizzato dal V municipio in collaborazione con Biblioteche di Roma e grazie al contributo di alcune case editrici e librerie indipendenti del territorio. L'iniziativa è frutto di un protocollo sottoscritto nel 2018 e finalizzato alla promozione ed alla diffusione della lettura a partire dalle più giovani età. I libri sono stati forniti da case editrici come Sinnos, Edizioni Lapis, Loescher, specializzate in letteratura per bambini e ragazzi, e da alcune librerie indipendenti del territorio, come Il Mattone, La mia Libreria, Tuba, Todomodo, L’ora di libertà. Il progetto proseguirà fino alla fine di giugno ed inizierà nuovamente con il prossimo anno scolastico.

Un camper in possesso del Municipio V diventerà così un presidio culturale in movimento, "attraverso il quale si raggiungeranno, dapprima le scuole dell’infanzia situate nei quartieri più periferici e sprovvisti di biblioteche e di librerie, e successivamente le scuole più centrali, con la finalità di coprirle tutte", si legge in una nota del V municipio che nei mesi scorsi aveva avviato anche 12 postazioni di Book Crossing in altrettanti esercizi commerciali del territorio.

"Attraverso il progetto del Bibliocamper si intende perseguire l’obiettivo generale di far acquisire il piacere del leggere sin dalla più tenera età, attraverso laboratori finalizzati all’educazione all’ascolto ed alla convivenza, all’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro, a promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura", continua la nota. "Il camper arriverà presso le scuole e verranno svolti dei laboratori di lettura a cura dei volontari del Servizio Civile presso le biblioteche del territorio, di associazioni culturali, di docenti in pensione con la passione della lettura". Non solo i bambini. Conclude il municipio: "Dopo questa prima fase sperimentale con i più piccoli, l’intendimento è di estenderlo a cittadini di ogni età".

Ecco il calendario delle prime quattro tappe di Bliobliocamper:

• 6 marzo ore 10.00 I.C. ARETUSA via Aretusa 5

• 11 marzo ore 10.00 scuola dell’infanzia G.GESMUNDO P.zza C. De Cupis

• 20 marzo ore 10.00 scuola dell’infanzia MARCO POLO, L.go G. Cocconi 10

• 25 marzo ore 10.00 scuola dell’infanzia BONAFEDE, via Bonafede 95