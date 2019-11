Centocelle, fuga di gas da un tombino: evacuate due palazzine

Una fuga di gas ha paralizzato un'intera via nel quartiere di Centocelle. Dalle 9 di sabato 30 novembre, personale tecnico e vigili del fuoco di Roma si sono recati in via dei Larici, in corrispondenza dei civici 15 e 17, per una fuoriuscita di gas da un tombino.

Sul posto anche la polizia locale di Roma Capitale che ha chiuso la strada per permettere le operazioni del caso. Presenti anche polizia e carabinieri.

Per precauzione due palazzine sono state fatte evacuare. Secondo i primi riscontri la fuga di gas sarebbe stata rilevata dagli operatori della ditta Burlandi, impegnata in via dei Larici per lavori di ripristino dell'illuminazione pubblica. Hanno aperto tombino e hanno sentito puzza di gas.

Da qui è quindi partito l'allarme. I tecnici di Italgas sono al lavoro per riparare il disservizio. Al momento non risultano feriti o intossicati.