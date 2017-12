Parco di Centocelle, demolite abitazioni abusive: "L'area torni ai cittadini"

Ruspe contro delle abitazioni abusive in muratura nel Parco archeologico di Centocelle, in viale Palmiro Togliatti tra i civici 445 e 447, all'altezza di viale dei Romanisti. L'annuncio è stato fatto dal presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi, presente sul posto mentre la task force municipale, con l'assistenza della Polizia Locale, stava procedendo alla demolizione. "Restituiamo questo parco ai cittadini, deve diventare pubblico" le parole del minisindaco.

A garantire l’assistenza necessaria durante tutte le operazioni di rimozione dell’abuso da parte dell’ufficio tecnico del Municipio, presenti gli agenti del V Gruppo Prenestino coadiuvato dalla Direzione Coordinamento Operativo alla presenza del Comandante Di Maggio. Il Piano di esecuzione, fa sapere il minisindaco, ha visto coinvolti diversi uffici dell’amministrazione municipale e "proseguirà nei prossimi giorni fino all’avvenuto ripristino dell’area verde, al fine di preservare l’integrità naturalistica del Parco, permettendo così di conservarne i valori ambientali e paesaggistici che vorremmo ulteriormente tutelare e valorizzare".

"Stiamo demolendo un abuso edilizio che si perpetra da molto tempo e che ci porterà a sanare, almeno in parte, il parco che vogliamo rendere ai cittadini" ha spiegato Boccuzzi. "Quest'area deve tornare pubblica". Poi ha aggiunto: "Si tratta di un segnale forte per tutti i cittadini: la legalità va perseguita sempre".

"Continuiamo così in tutta la città, in periferia come al centro, il nostro lavoro per il ripristino della legalità, contrastando chi crede di poter continuare impunemente sulla strada degli abusi" ha scritto su Facebook la sindaca Virginia Raggi.