Municipio V, nominato il nuovo assessore all'Ambiente: è l'attivista Dario Pulcini

Dario Pulcini è il nuovo assessore all'Ambiente del V municipio. Dopo due mesi di attesa dalle dimissioni di Emilio Giacomi, e una lunga serie di colloqui e curriculum al vaglio della giunta, il nuovo titolare è stato nominato con ordinanza del presidente Boccuzzi il 23 febbraio.

Trentotto anni, attivista grillino della prima ora, ambientalista sfegatato e sostenitore del mondo bio, dell'acquisto a chilometro zero e solidale, è laurendo in giurisprudenza e sistemista informatico.

Su Facebook possiamo già trovare la sua pagina, dove a commento di un post del comitato di quartiere Torpignattara in cui si denuncia lo stato di degrado del parco Sangalli, suggella in tre righe il mandato affidatogli: "Desidero lavorare con i cittadini e con tutta l’amministrazione per risolvere nel più breve tempo possibile tutte le situazioni di degrado del Municipio. Ripristinare la legalità e il decoro è la priorità al centro dell’attività mia e di questa amministrazione".