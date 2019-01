V municipio, fronte comune dei comitati: "Istituzioni distanti, da oggi ci muoveremo insieme"

Tante problematiche da affrontare, dalla cattiva gestione dei rifiuti alle attività sociali. Un denominatore comune: la difficoltà di interagire, a più livelli, con le istituzioni. È così che un lungo elenco di comitati e associazioni del V municipio di Roma ha deciso di fare fronte comune. “L’iniziativa è nata sulla spinta del comitato di quartiere di Tor Pignattara” racconta a Romatoday Cristiana Trizzino, del comitato Pac Libero, una delle realtà che hanno aderito al coordinamento.

“Lo scorso 10 gennaio ci siamo riuniti per capire se ognuno di noi, pur nella specificità delle questioni che affrontiamo quotidianamente, lamenta la stessa difficoltà di interlocuzione con le amministrazioni in carica”. Che sia il municipio del presidente Giovanni Boccuzzi o il comune di Virginia Raggi, entrambi pentastellati. Il risultato li ha uniti: da Centocelle a Certosa, da Malatesta a Tor Tre Teste: “Ci siamo resi conto che tutti riscontriamo lo stesso disinteresse. Ognuna delle realtà presenti spende molte, troppe, energie in questo tentativo di informare, coinvolgere e interagire con le istituzioni”.

Così è nato il coordinamento. “Abbiamo deciso di operare insieme. Per ora abbiamo aperto una mailing list. Lavoreremo su aree tematiche, le problematiche in campo sono tante, dalla raccolta dei rifiuti ingombranti al porta a porta che era stato introdotto anni fa in alcuni quartieri e ora sta creando diversi problemi fino al decoro e alle attività sociali”. Le realtà che hanno firmato il primo comunicato stampa, quello che ha ufficializzato la nascita del coordinamento è stato firmato da 20 realtà. “Ma sono molte di più quelle che hanno risposto alla chiamata e non è detto che possano crescere nei prossimi mesi”.