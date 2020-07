Rifiuti, nel V municipio arrivano i contenitori per riciclare correttamente i cellulari

Riciclare correttamente i cellulari esausti. Presto sarà più semplice nel V municipio. Nelle prossime settimane, infatti, l'amministrazione municipale installerà cinque contenitori realizzati dall'associazione Va a fa ‘n bene dove i cittadini potranno gettare i telefoni inutilizzati che verranno riciclati poi in maniera corretta. Il progetto è stato annunciato dall'assessore all'Ambiente del V municipio, Dario Pulcini. L'obiettivo è quello di installare i contenitori entro la fine di luglio. Verranno collocati nelle due sedi municipali di via Torre Annunziata e di via Prenestina, all'angolo con viale Togliatti, al Cinema Aquila e ai teatri Quarticciolo e Preneste.

Il progetto è stato presentato venerdì dall'assessore Pulcini e dalla vicepresidente della commissione Cultura, Monia Medaglia insieme all'associazione Va a fa ‘n bene, per il recupero dei cellulari esausti, in collaborazione con The Jane Goodall Institute Italia (qui maggiori info).

"L'iniziativa, che abbiamo accolto con grande favore inserendola nelle attività di Festam del 2019", ha spiegato Pulcini "consentirà di evitare che i cellulari non vengano correttamente riciclati e smaltiti, pur essendo rifiuti speciali e pericolosi, altamente inquinanti. Inoltre molte materie prime utilizzate per la produzione derivano da sfruttamento dei lavoratori sotto-pagati dei paesi del sud del mondo, spesso senza alcun rispetto del sistema ecologico: il loro mancato recupero quindi danneggia le persone e l'ambiente molteplici volte".

I proventi aiuteranno inoltre a sostenere le spese per l’istruzione dei ragazzi della Casa dei Bambini Sanganigwa, l’orfanotrofio vicino al Parco Nazionale di Gombe, in Tanzania, gestito dal Jane Goodall Institute.