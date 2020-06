Centocelle, la denuncia: "Le istituzioni aprano il consultorio e intervengano su occupazione"

Intervenire sull'occupazione dell'asilo Zigo Zago. Accelerare la riapertura del consultorio. Questa volta sono gli esponenti di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni, vice presidente dell’assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi e Christian Belluzzo rispettivamente coordinatore del partito e consigliere in V municipio, a chiedere un intervento sulla situazione di via Casilina 711. La struttura era in parte destinata a consultorio, in attesa di essere riaperto dopo i lavori di ristrutturazione, e in parte ospitava un asilo chiuso ormai da giugno 2019. Nelle scorse settimane questa seconda parte è stata occupata da un gruppo di famiglie senza casa e anche la riapertura del consultorio, attesa da mesi, si è bloccata.

“Ancora una volta le amministrazioni grilline a guida Raggi e Boccuzzi, presidente del V municipio, sono protagoniste visto che hanno consentito e stanno tollerando l’occupazione dell’asilo 'Zigo Zago' sulla Casilina, senza preoccuparsi di fornire alcuna soluzione all’emergenza abitativa che, con i 5 Stelle al governo, si è purtroppo aggravata visto che molte famiglie sono ferme in graduatoria da anni", scrivono in una nota. "Siamo contrari alle occupazioni con la Raggi che si preoccupa di ingaggiare duelli con Casapound invece di trovare soluzioni abitative, specie per i nuclei con fragilità", continuano. Per Fdi La sindaca Raggi e il presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi "nulla di concreto hanno fatto per accelerare la riapertura del consultorio di via Casilina adiacente alla struttura occupata e consentire alle tante donne di avere delle risposte dal punto di vista socio-sanitario".