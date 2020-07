Cestini per la raccolta differenziata nelle aree verdi: l'iniziativa del V municipio

Cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti anche nelle aree verdi. E' quanto annunciato dall'assessore all'Ambiente del V municipio, Dario Pulcini, che ha spiegato come l'iniziativa sia valida nei parchi di competenza municipale.

In particolare l'iniziativa è partita dalle zone verdi di Casale Rosso, Largo Mola Di Bari, Piazza Dell'Acquedotto Alessandrino, Parco di Tor Sapienza, Giardino Via Castel Di Ieri, via Perlasca, una delle sedi del V municipio. In questi spazi i vecchi cestini sono stati rimossi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo il primo municipio a Roma ad installare cesti per la raccolta differenziata in aree verdi", spiega Pulcini. "I nuovi contenitori verranno svuotati una volta a settimana. Continua il quotidiano lavoro di riqualificazione e di miglioramento dei servizi per i cittadini del territorio, a tutela del decoro e dell'ambiente, per una nuova cultura della comunità".