VIDEO | Centocelle, pedonalizzazione di via dei Castani: residenti e commercianti divisi

“Vogliono pedonalizzare la via commerciale più importante di questo municipio, che senso ha?”, commenta la titolare di un negozio di abbigliamento totalmente contraria. A scatenare il dibattito è il progetto di pedonalizzazione di parte di via dei Castani che prevede la soppressione di tutti i parcheggi e una significativa restrizione della carreggiata a vantaggio dell’area del marciapiede, su cui i cittadini vogliono essere coinvolti fino alla fine del processo.

La mancanza di parcheggi, la previsione di una drastica riduzione di clienti per i commercianti, ma anche il fatto che "ci sono altre priorità, tipo il recupero del parco di Centocelle", sono solo alcune delle cose dette. Alcuni residenti però, la vedono anche come un’opportunità: "Qui c’è troppo traffico - spiega un residente - se si trova il modo di togliere un po’ on è una cosa sbagliata".