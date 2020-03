VIDEO | Luce al parco Don Cadmo Biavati di Centocelle, di fronte alle serrande chiuse della Pecora Elettrica

Il conto alla rovescia, poi la pressione sul grosso bottone grigio installato al centro del parco insieme ad alcuni bimbi del quartiere per attivare la nuova illuminazione. Al parco Don Cadmo Biavati di Centocelle arriva la luce. Quello che, insieme a via delle Palme, era completamente al buio fino a poco tempo, quando la libreria Pecora Elettrica è stata data alle fiamme per la seconda volta. “Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto - dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi -, i cittadini ci avevano segnalato la situazione di degrado in cui versava questo parco, al buio da sempre, e insieme al Municipio e ad Acea abbiamo riportato la luce”. Accanto alla prima cittadina un emozionato Giovanni Boccuzzi, presidente del V municipio: “Sarà vissuto fino a sera dai nostri bambini”.

A guastare "l’aria di festa", l’immagine delle serrande chiuse di quella che una vota era la Pecora Elettrica. A pochi passi dal parco.