VIDEO | Via delle Palme, domenica di lavoro per far tornare la luce nel parco Cadmo Biavati

Dalle parole ai fatti. Nonostante la domenica Areti, la società che si occupa dell'illuminazione pubblica di Roma, è al lavoro nel parco Cadmo Biavati, di via delle Palme a Centocelle. Obiettivo immediato far sì che le promesse della sindaca Raggi (ripristineremo l'illuminazione, ndr) non restino tali. Così, squadre di Areti sono al lavoro per riaccendere i lampioni rotti. Si punta a farlo già per la serata di domenica, al massimo lunedì.

C'è però un progetto più ampio, meno d'emergenza e più strutturale, che riguarda la riqualificazione del parco. Oltre alle squadre operative di domenica sono a lavoro anche i progettisti, per individuare la realizzabilità del progetto. Presenti anche agronomi per rilevare eventuali impedimenti dettati dalla presenza delle piante, al fine di mettere in opera un'illuminazione che possa rendere il parco fruibile anche di sera.

Fuori intanto 2 pattuglie presidiano la zona, proprio davanti alla Pecora Elettrica, vittima di due attentati. Nel parco qualche famiglia con bambini ed un gruppo di giovani.

Copyright 2019 Citynews