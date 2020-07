VIDEO | Baraccopoli via dei Gordiani, cresce la discarica abusiva: ora rischia di invadere la strada

Pezzi di motorini e auto. Ma anche elettrodomestici, divani, materassi, calcinacci e moltissime porte in legno e a vetri. Una vera e propria discarica quella che sorge su via dei Gordiani, a pochi passi dalla fermata della Metro C Teano, nel V municipio di Roma.

Un accumulo di rifiuti che, se non si dovesse intervenire, rischia inevitabilmente di aumentare e di invadere la strada. Immondizia di ogni genere, rifiuti speciali ed ingombranti che, con tutta probabilità, proviene da diverse parti della città, mentre si tende a puntare il dito contro il vicino campo rom. Mentre è ben visibile anche un'importante perdita d'acqua.

E mentre gli abitanti di zona segnalano puzza di fumo da incendio (anche se non vi è traccia in questa discarica), c’è da chiedersi cosa aspetti Ama e il comune di Roma ad avviarne la bonifica.