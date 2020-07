VIDEO | Villa De Sanctis: ad un mese dal rogo è ancora tutto lì, dai rifiuti a quel che resta del teatro tenda

Quel che resta di un incendio. Sono passati circa 40 giorni dal rogo che ga divorato quel che rimaneva del teatro Tenda abbandonato, nell’area verde di parco Somaini, tra via dei Gordiani e viale della Primavera, nel V municipio di Roma. Un’area comunale lasciata all’abbandono da anni. Dove nel corso del tempo, insieme al degrado, si sono accumulati rifiuti di ogni genere. Anch’essi andati alle fiamme lo scorso 28 maggio.

E l’odore di bruciato continua a farsi sentire. Come da recenti segnalazioni ricevute da Roma Today, arrivata qui dopo aver fatto un giro alla discarica che sorge a bordo strada in via dei Gordiani. Li nessuna traccia di incendio tra l’immondizia. Così alcuni abitanti ci indicano: “L’area del vecchio teatro tenda, credo arrivi da lì”. Ed ecco quello che abbiamo trovato. Un’area degradata, dove intorno sorgono centri sportivi a bitazioni.