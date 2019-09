Viale Alessandrino chiuso da due mesi: "La prossima settimana iniziano i lavori"

"I lavori di riparazione del cantiere di viale Alessandrino inizieranno la prossima settimana". Lo comunica a Romatoday l’assessora ai Lavori pubblici del V municipio, Paola Prefetti. La strada, una delle principali arterie del quartiere, è chiusa dal 18 luglio, all’altezza di via delle Passiflore, a causa di uno scavo aperto per problemi a una rete fognaria privata di uno dei condomini della zona. La riparazione dell’allaccio, quindi, non spetta ad Acea Ato 2 ma al privato. Come detto, i lavori dovrebbero iniziare nei prossimi giorni anche se ancora non si conoscono con precisione i tempi per la riapertura della via.

Il cantiere sta creando non pochi disagi ai residenti in quanto la circolazione è completamente interrotta. “Nella riunione che si è tenuta ieri mattina presso la Direzione Tecnica di via Perlasca, cui hanno preso parte gli Uffici Municipali, Acea, Simu e Protezione Civile”, ha spiegato l’assessora con un post su Facebook “è stata ribadita con fermezza la necessità di avviare immediatamente i lavori per la riparazione dell'allaccio in fogna che dal 18 luglio 2019 ha determinato la necessità di transennamento di Viale Alessandrino”.

Poi ha spiegato: “Qualora il privato, cui spetta l'onere di intervenire, non si attivasse nei tempi richiesti, sarà l'Amministrazione pubblica ad eseguire i lavori in danno. A riparazione avvenuta i Geologi del Simu e di Protezione Civile potranno ispezionare adeguatamente e quindi definire l'entità della voragine riscontrata in loco. Questa comunicazione per rassicurare i cittadini circa il nostro impegno e la determinazione a risolvere il problema e riaprire la strada”.