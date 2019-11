Centocelle, palazzine senza riscaldamenti: 250 famiglie al freddo nelle case del Comune

Famiglie al freddo nelle case del Comune di via dei Larici a Centocelle dove i riscaldamenti, fino ad ora, non sono mai stati accesi e tra gli inquilini serpeggiano rabbia e disperazione perché, ad oggi, non hanno ricevuto ancora nessuna risposta ai numerosi solleciti.

Termofisoni mai accesi, 250 famiglie al freddo

“Non sappiamo se la mancata accensione dei riscaldamenti sia un guasto alla caldaia o sia dovuta a un malfunzionamento specifico, l’unica cosa certa è che siamo al freddo da giorni: nelle nostre case i termosifoni non sono mai stati accesi”. A parlare è un’inquilina di uno degli appartamenti di via dei Larici, del civico 19, nel quartiere Centocelle. Il comprensorio però, dotato di un’unica caldaia centralizzata, si estende su più parti e abbraccia diverse strade come viale Palmiro Togliatti e via Castore e sono in totale 250 le famiglie sprovviste di riscaldamento.

Gli inquilini: "Nessuna comunicazione da parte del Comune"

Dopo i controlli da parte dei tecnici del Comune avvenuti nei giorni scorsi, gli inquilini di via dei Larici non hanno avuto più nessuna notizia. “Da lunedì tutti stiamo telefonando al numero verde per chiedere informazioni ma veniamo rimbalzati ad un centralino che non fornisce nessuna risposta” ha aggiunto l’inquilina che ha concluso: “Vorremmo quantomeno capire di quale problema si tratta, nessuno ci comunica nulla”.