Centocelle senza tram: strada dissestata in via dei Castani e binario sollevato

Centocelle senza tram. Dalle 17 di sabato 28 giugno gli agenti della polizia locale del V gruppo Prenestino ex Casilino hanno disposto la chiusura ai tram di via dei Castani.

Tutta colpa di un dissesto stradale all'altezza del civico 300. La strada sollevata ha provocato il rialzo del binario che, come si può vedere anche dalle foto, risulta impraticabile.

Sul posto, a seguito delle segnalazioni dei cittadini, sono intervenuti i vigili urbani e i tecnici Atac i quali, valutata la pericolosità della situazione, hanno deciso di deviare le linee 5 e 19 verso Togliatti. Niente tram quindi nel tratto che va da via Bresadola a piazza dei Gerani. Attivi, nello stesso tratto, i bus navetta.

