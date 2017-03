Centocelle, si rompe una tubatura nella notte: allagamenti e abitazioni senz'acqua

Si è ritrovato la casa allagata in piena notte, senza capire il perché. Come lui dei suoi vicini. L'acqua aveva invaso la sua abitazione risalendo dalla strada. Siamo a Centocelle, in via delle Acacie, all'incrocio con via Palmiro Togliatti. Qui questa notte una tubatura è letteralmente saltata, allagando la strada. Non trovando sfogo l'acqua è "risalita" nelle abitazioni al piano terra.

Alle tre un residente si è accorto di tutto ed è uscito in strada, trovandola già allagata. Un vero e proprio "muretto" d'acqua secondo alcuni testimoni. Trenta, quaranta centimetri. Immediato l'intervento della polizia locale di Roma Capitale (V gruppo Casilino), con l'allerta ai vigili del fuoco e all'Acea.

I tecnici, intervenuti sul posto, hanno chiuso tre tubature della zona, provocando il distacco d'acqua a diversi condomini. Chiusa metà carreggiata della Togliatti nel tratto interessato.

La perdita ha anche provocato un principio di sgrottamento del terreno sottostante. A farne le spese un'auto che è stata salvata dai vigili prima che sprofondasse.