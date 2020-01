Centocelle, al giardino di piazza delle Giunchiglie una targa per Marco Dominici

Il giardino di piazza delle Giunchiglie a Centocelle dedicato a Marco Dominici. La targa è stata posta nelle scorse settimane dall'amministrazione del V municipio e domani avrà luogo la cerimonia in suo ricordo. L'appuntamento, scrive il presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi in una nota, è per sabato 1 febbraio alle ore 11.

Marco Dominici era un bambino di sette anni scomparso da Centocelle, quartiere in cui abitava, il 26 aprile del 1970. Era una domenica di primavera e Marco chiede alla madre di poter andare da solo all'oratorio Don Bosco della congregazione dei Salesiani, non molto distante dalla sua casa, dove proiettavano un film. Marco non è più tornato a casa. Scomparso.

Solo sette anni più tardi tre ragazzi del quartiere, che in cerca di resti bellici si erano infilati nei cunicoli sotto il Forte Prenestino, hanno trovato delle ossa, dei resti di vestiti e delle scarpine. Erano quelle di Marco. Questi cunicoli arrivavano fino a sotto l'oratorio, che è adiacente al Forte, da cui ai tempi della scomparsa di Marco si poteva arrivare tramite due botole. Si riapriono le indagini e venne arrestato un uomo che però al processo viene assolto. Così oggi la morte del piccolo Marco è ancora un mistero.

Nel parco è stata installata anche una nuova altalena. "Vogliamo con questo piccolo intervento tenere viva la memoria di tutti i minori scomparsi, affinché la loro tutela sia sentita come una priorità da parte di tutta la comunità", le parole dell'assessore all'Ambiente, Dario Pulcini.