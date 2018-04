Caos in via dei Glicini: le nuove strisce sono sbagliate e le auto non escono dai parcheggi

Strisce sbagliate, rifatte tre volte intorno alle auto non rimosse perché mancano i carriattrezzi, una voragine che da un mese ostruisce il passaggio e una pattuglia dei vigili a scongiurare il caos. Siamo in via dei Glicini, nel quartiere Centocelle. E il tratto compreso tra via dei Frassini e via dei Castani rischia di diventare l'ennesimo emblema di una mala gestione del quotidiano di questa città. Pochi metri sufficienti a raccontare la mala amministrazione capitolina.

"E' assurdo, hanno rifatto i parcheggi tre volte in tre giorni. Le macchine erano intrappolate, non riuscivano a uscire". Roberta, residente a Centocelle, non ha molte parole: "Sono sbalordita. Ma chi l'ha fatto il progetto?". Da venerdì 13 aprile via dei Glicini, nel tratto sopracitato, sarebbe a senso unico, almeno sulla carta. Posizionata la nuova segnaletica verticale - i cartelli di divieto d'accesso in direzione via dei Frassini - le ditte municipali si sono messe all'opera per il cambio di segnaletica orizzontale: non più parcheggi paralleli al marciapiede da un lato e a spina dall'altro, ma tutti a spina per guadagnare posteggi dato che il senso unico lo permette.

Ma al primo intervento, quello di sabato, le strisce vengono rifatte identiche alle precedenti. Questa mattina il secondo tentativo: i posti vengono disegnati perpendicolari al marciapiede, non inclinati, e le macchine non riescono a fare manovra. Se ne accorgono negozianti e cittadini presenti: "A forza di insistere con i vigili che erano sul posto siamo riusciti a farle cancellare e a farle rifare corrette". E siamo al terzo tentativo. Stavolta, finalmente, terminato come doveva. O quasi. Alcune strisce sono state fatte intorno alle auto parcheggiate (data l'indisponibilità di carroattrezzi per la rimozione, e l'inciviltà di chi ha posteggiato in barba ai divieti). Poi resta la voragine, una delle tante con le classiche gabbie arancioni di sicurezza, che permane all'angolo con via dei Castani, da oltre un mese e mezzo.