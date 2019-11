Dopo la manifestazione lo sfregio, strappato lo striscione del corteo per la Pecora Elettrica

"Combatti la paura. Difendi il quartiere". Un messaggio chiaro quello scritto sullo striscione che ha aperto il corteo tenutosi in serata a Centocelle per manifestare vicinanza ai proprietari della Pecora Elettrica e di Cento55 Pinsa Romana, vittime di attentanti incendiari che hanno portato i due locali del popoloso quartiere di Roma Sud al centro delle cronache.

Terminata la manifestazione lo striscione era stato affisso sulla recinzione del parco Don Cambo Biavati. A meno di 12 ore dall'imponente manifestazione di vicinanza e solidarietà l'amara scoperta, con ignoti che hanno lo hanno strappato ancor prima che facesse giorno.

A darne notizia con un post su facebook CentoCellule: "Ieri sera c'eravamo anche noi alla passeggiata che è partita da Mirti fino ad arrivare alla luce spenta della Pecora incendiata. Si parla di 2000 persone, è stato per tutti commovente sentire come #Centocelle si sia riunita non solo per vicinanza delle attività coinvolte negli attentati, La Pecora Elettrica e Cento55 Pinsa Romana, ma per combattere la violenza criminosa che sta dilagando del nostro quartiere.

Siamo tutti sconvolti e spaventati, siamo tutti vicini ad #AlessandraeDanilo.

"Stamattina ci siamo svegliati scoprendo che lo striscione appeso sul muro del ''parco di via delle Palme'', di fronte alla Pecora, è stato nella notte strappato - si legge ancora sulla pagina Facebook di CentoCellule - .In maniera strafottente, ancora una volta violenta, dopo il passaggio di centinaia di persone, incuranti di poter essere visti o beccati, qualcuno ha distrutto, in modo sprezzante, il simbolo di quello che voleva essere un gesto solidale e di forza".

"Prendiamo il bisogno umano di riflessione e silenzio della La Pecora Elettrica come un suggerimento e un invito, consapevoli che quello che accade attorno a noi riguarda tutti. Ci auguriamo - concludono dalla rete di commercianti ed artigiani della zona - che la sensibilità diffusa che ci ha stretti in un abbraccio collettivo, possa servire per far qualcosa tutti assieme".