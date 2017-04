Il binario fa tremare il palazzo: Atac interviene in via Bresadola

I cittadini di via Bresadola avevano ragione: il binario faceva davvero tremare il palazzo. Dopo la scritta che ha fatto il giro del web, Atac ha infatti deciso, dopo numerosi sopralluoghi, di intervenire sul punto incriminato.

Lì, nel punto dove i residenti senza giri di parole hanno vergato il proprio disappunto, il tram compie un vero e proprio salto che, anche a basse velocità, provoca un vero e proprio tremolio dei palazzi adiacenti. Da giorni, come confermano i residenti, i tram transitano praticamente al rallentatore per cercare di limitare il disagio. Il prossimo week end invece ci sarà l'intervento che si spera risolutivo. Si legge sul sito Muoversiaroma:

"Sabato intervento sui binari in via Bresadola e potatura degli alberi sulla preferenziale di via Prenestina. I tram 5, 14 e 19 saranno limitati a largo Preneste e per l’intera giornata si viaggerà su bus navetta verso i capolinea di viale Togliatti (linea 14) e piazza dei Gerani (linea 519)".

Ricordiamo che su via Bresadola i binari erano stati cambiati nel 2013.

Non sarà l'unico intervento in programma. Da oggi, mercoledì 26 aprile, in via Emanuele Filiberto ci saranno dei lavori che non interesseranno il servizio tranviario e proseguiranno fino a mercoledì 3 maggio con orari differenziati. Si tratta di interventi in notturna che ogni volta termineranno alle 5 del giorno successivo. Oggi e domani l’inizio è alle 21; venerdì e martedì, invece, si partirà alle 19. Durante i lavori, però, le linee 360, 590 e n1 saranno deviate: verso il Centro, i bus percorreranno via Carlo Felice, Santa Croce in Gerusalemme e via Conte Verde. Nel senso opposto transiteranno in via Conte Verde e viale Manzoni.